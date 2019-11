Aqp, newco per recupero perdite rete: stanziati 637 milioni

BARI - Sarà una nuova società, una Newco controllata da Acquedotto Pugliese che manterrà il primato della governance, ad occuparsi del recupero delle perdite di rete della risorsa idrica in 94 Comuni pugliesi. L’investimento complessivo è di 637 milioni di euro e servirà per la suddivisione dei sistemi distributivi in distretti, l'implementazione di tecnologia avanzata e per la sostituzione di circa 1.600 chilometri di rete in sei anni, circa un quarto del totale. L'investimento non graverà sulle tasche dei cittadini perché "gli interventi diretti al recupero delle perdite - spiega Aqp - potranno trovare la loro compensazione nella tariffa del servizio». Il partner industriale verrà selezionato attraverso una gara che, dopo una fase di qualificazione, prevederà lo studio della rete Aqp da parte dei partecipanti alla selezione con presentazione di un piano economico-finanziario sostenibile. La scelta finale, entro l’estate 2020, avverrà sulla base della qualità dell’apporto tecnologico, progettuale, gestionale, finanziario. Il progetto, illustrato oggi dal presidente di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia, dall’amministratore delegato, Nicola De Sanctis, e dal consigliere d’amministrazione Luca Perfetti, consentirà immediatamente una riduzione delle perdite (attualmente oltre il 50%) stimata nel 20-25% grazie all’utilizzo di nuova tecnologia, sensori intelligenti, in grado di controllare le pressioni e contemporaneamente monitorare la rete per la successiva sostituzione dei tronchi vetusti e deteriorati.

«L'Acquedotto più grande d’Europa si candida ad essere anche il più tecnologicamente avanzato» ha detto l’ad De Sanctis. L'investimento rientra nel più ampio piano di risorse stanziate da Aqp, pari a 1,4 miliardi di euro fino al 2024, più delle metà delle quali per progetti su reti idriche e fognarie. «Il prossimo decennio - ha dichiarato il presidente Di Cagno Abbrescia - sarà strategico per far fronte alle perdite di rete. Si tratterà di dare un impulso determinante verso la loro riduzione, un contributo diretto in difesa dell’acqua, risorsa tanto preziosa e necessaria, e dell’ambiente».