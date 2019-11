Droga, due arresti a Sammichele e Gioia: anche una donna di 65 anni

Due spacciatori sono stati arrestati dai Carabinieri in due distinte operazioni e Sammichele e Gioia del Colle. Nel primo caso è finito in manette un 38enne, D. A. G.: da alcuni giorni i militari tenevano d'occhio la sua abitazione dove hanno notato un via vai di tossicodipendenti.

Quando hanno bloccato l'uomo, lo hanno trovato in possesso di gr. 5,8, di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, in casa del 38enne, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato posto ai domiciliari.

A Gioia del Colle, gli stessi militari, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una donna P.C., 65enne del luogo, vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine.

I militari, dopo un periodo di osservazione e pedinamento, hanno sorpreso la donna proprio mentre, in una via cittadina, cedeva una dose di “hashish”. La successiva perquisizione effettuata nell’ abitazione della donna ha consentito il rinvenimento di altro stupefacente, nonché di materiale per il taglio e confezionamento della sostanza. In totale i militari hanno sottoposto a sequestro 30 grammi di hashish.

Anche la donna è stata posta ai domiciliari.