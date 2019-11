Lega serie A, un barese di 33 anni a capo del marketing e della comunicazione

BARI - Un barese a capo dell'area marketing e di comunicazione della Lega Serie A: il suo nome è Michele Ciccarese 33 anni, è un manager di grande esperienza internazionale che ha lasciato l’incarico di managing director Italy & Mena di GroupM ESP (Entertainment & Sports Partnership), agenzia dedicata al marketing sportivo di cui è stato responsabile fin dal varo nel nostro Paese tre anni fa per questa nuova avventura.

In precedenza, nel 2007 entra in PSLive (Dentsu Aegis Media Italy) dove resta fino al 2011. Dopodichè passa in Mec Wavemaker diventando nel 2015 direttore Partnership & Experience Mena lavorando un anno a Dubai.