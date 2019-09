Bari, pregiudicato ucciso a San Pio: arrestati mandanti ed esecutori. L'ordine dal carcere

Era partito dal carcere l’ordine di uccidere il 12 settembre scorso il pregiudicato barese Michele Ranieri, di 49 anni, raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era per strada in via della Lealtà, nel quartiere San Pio. Al presunto mandante, Saverio Faccilongo, di 33 anni, già in carcere per un altro omicidio compiuto nello stesso quartiere, è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare. Con lui sono stati arrestati anche i due presunti esecutori materiali, Giovanni Sgaramella, di 33 anni, e Saverio Carchedi, di 21.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri secondo cui l'ordine di uccidere sarebbe stato impartito dal carcere con con telefonino cellulare. Maggiori particolari saranno resi noti in una conferenza stampa, alle 10,30, in Procura a Bari