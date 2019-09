Bari, al via l'83esima Fiera del Levante: grande attesa per il premier Conte

BARI - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani 14 settembre 2019 interverrà alla Cerimonia di inaugurazione della 83esima Fiera del Levante, a Bari. L’arrivo del Presidente è previsto alle ore 10:20. E’ quanto si legge in un comunicato di Palazzo Chigi.

Il presidente parteciperà anche domenica 22 settembre alle Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil a Lecce. E in quella sede avrà un confronto con il segretario Maurizio Landini. E’ la prima volta per un premier e, a quanto spiegano fonti di governo, è un segno dell’attenzione per l’ascolto e il confronto con cui Conte intende caratterizzare la sua presidenza.