Monopoli, minacce e violenze sessuali a moglie e figli per decenni: arrestato 62enne

La polizia di Monopoli (Ba) ha arrestato un 62enne con precedenti, marito violento che per decenni ha maltrattato la moglie e i due figli ormai maggiorenni. L'uomo, già condannato per violenza sessuale, è stato denunciato dai familiari, stanchi per le continue vessazioni. Già negli anni '80 erano cominciati i maltrattamenti, botte, minacce, ed episodi di violenza sessuale nei confronti della moglie e dei due figli. L'uomo al momento si trova nel carcere di Bari.