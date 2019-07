Bari, tenta di aprire conto corrente con documento falso: arrestato 49enne

Un 49enne barese, incensurato, è stato arrestato in flagrante per possesso di documento d'identificazione falso, valido per l'espatrio, e per sostituzione di persona. L'uomo ha tentato di aprire un conto corrente in un ufficio postale del quartiere Carrassi, ma il direttore della filiale, insospettito, ha chiesto l'intervento di una volante. Il documento, sottoposto alla luce di una lampada u.v.a., non presentava la filigrana e aveva una colorazione non omogenea. Il 49enne, capendo che rischiava di essere smascherato, ha cominciato a dire di avere fretta e impegni improrogabili, ma per lui non c'è stato scampo: si trova ai domiciliari.