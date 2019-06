Bari, bufera sul nuovo vicesindaco: deve dimettersi da Rettore. «Lo farà»

BARI - «Auguri al nuovo vicesindaco, ma Eugenio Di Sciascio deve dimettersi da rettore del Politecnico». La nuova giunta del capoluogo non s’è ancora insediata ed è già tempo di polemiche con il consigliere di opposizione Filippo Melchiorre (FdI) che grida all’incompatibilità del docente universitario. Non si fa attendere però, la replica dello stesso interessato: «In settimana darò le dimissioni da rettore del Politecnico», assicura.

Melchiorre evoca il caso di Angela Partipilo, vicesindaco in pectore della prima amministrazione Decaro nel 2014, che «non fu più nominata dopo il parere dell’Anticorruzione per il suo ruolo allora ricoperto di segretario generale ricoperto alla Camera di Commercio». «In particolare fu rilevato un “potenziale conflitto di interesse tra le due posizioni, tale da minare l'imparzialità della figura amministrativa di vertice”, tanto che il sindaco fu costretto a rimangiarsi tutto, quando arrivò il parere del presidente dell'Anac (Authority dell'anticorruzione)», prosegue il consigliere nell’accostare le vicende. «Oggi il caso sembra ripetersi con l’annuncio del nuovo vicesindaco, il professor Di Sciascio attualmente rettore del Politecnico. Dopo cinque anni la stessa storia», dice ancora.

Come detto il rettore ha già sgombrato il campo da ogni dubbio, non senza precisare di essere di fronte a «un problema che attiene al regolamento del Politecnico, ma non al Comune». Concetto ribadito anche dal sindaco Antonio Decaro. «Non c’è incompatibilità per il Comune, ma per l’Università. Il caso della Partipilo di cinque anni fa non è assolutamente assimilabile, allora intervenne la legge Severino, ora non c’entra nulla», dice il primo cittadino, non senza tornare sull’attacco subito da parte di Fratelli d’Italia.

«Lo sappiamo benissimo che Di Sciascio deve prima lasciare l’incarico al Politecnico, presumibilmente lo farà martedì o mercoledì dopo l’esito della votazione per il nuovo rettore», spiega il primo cittadino. «L’ho già detto in tutte le salse, infatti l’altro giorno ho solo presentato il futuro nuovo vicesindaco, ma non l’ho ancora nominato. Lo farò in settimana non appena si dimetterà e quindi potrà entrare a far parte della giunta», chiosa.