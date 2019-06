Brucia l'auto della ex e diffonde foto intime sui social: arrestato 40enne barese

La polizia postale di Bari ha arrestato per stalking un 40enne barese, S.N, dopo la denuncia di una donna con cui aveva avuto una relazione, poi finita. L'uomo la tormentava da tempo, tanto che la donna l'aveva già denunciato alle forze dell'ordine: molestie, minacce, una volta aveva perfino gettato dell'acido sulla sua auto. Per questo episodio era stato arrestato, detenuto per 4 mesi e poi scarcerato: la vittima, infatti, aveva ritirato la querela, dopo le continue insistenze dell'uomo. Il giorno dopo la scarcerazione l'aveva ricontattata tentando disperatamente di riallacciare la relazione, ma di fronte al rifiuto della donna aveva ripreso a perseguitarla, con molestie telefoniche, appostamenti, tagliandole la strada con la macchina e addirittura diffondendo le sue immagini intime sui social, divulgandole anche tra parenti e conoscenti della donna. Infine ha dato fuoco all'auto della vittima, danneggiandola irreparabilmente. La donna, che ha anche due figli piccoli, ha sporto nuovamente denuncia, e lo stalker è stato condotto in carcere.