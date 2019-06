Monopoli: volontari subacquei puliscono il fondale marino

Smaltimento di pneumatici in mare. I sub di Legambiente della «Scuola del mare» li recuperano. E con essi scheletri di motori ormai ossidati, il telaio di una bicicletta, un casco da motociclista e resti di barche in vetroresina.

Quello che ha fatto allarmare i soci di Legambiente è anche la massiccia quantità di microplastica presente sul fondale, raccolta e smaltita, anche quella, nei bidoni dell’immondizia. E poi vetro e resti alimentari recuperati a terra dai volontari e dai tanti studenti del Liceo artistico «Luigi Russo», accorsi in massa.

L’evento «Spiagge e fondali puliti» nasce con lo scopo di raccogliere plastica e altri rifiuti sia dal fondale sia dalla costa di Cala Porto Rosso, una delle insenature più caratteristiche di Monopoli. Una campagna importante per una manifestazione che ha un solo obiettivo, rendere il mare più bello e pulito, difendere la biodiversità marina e portare un’ondata di cambiamento nelle azioni di tutti per debellare l’inquinamento.



E proprio per parlare di «Mare fra salvaguardia e sostenibilità», il primario Francesco Sorino e i soci di «Amo il mare» organizzano per oggi, sabato primo giugno, alle 11, nell’auditorium del Polivalente, in via San Marco, un convegno in collaborazione con il Polo liceale «Galilei». Dopo il saluto del sindaco Angelo Annese e l’introduzione del docente Tommaso Giannuzzi, sono previste, nell’ordine, le relazioni di: Giovanbattista Bello, biologo marino; Matteo Orsolini, comandante del porto; Piero Liuzzi, senatore; Antonello Antonicelli, dirigente ripartizione Ambiente del Comune. A corollario, la mostra fotografica dei fondali a cura di Mariano Fiore, avvocato barese di lunga esperienza con la passione della fotografia subacquea.

Ritornando all’iniziativa dei Circoli di Legambiente di Monopoli, Polignano, Putignano e Cassano, non tutti gli pneumatici sono stati recuperati e riportati a riva, in quanto molti di essi giacciono sul fondale, insabbiati. E c’è da registrare, poi, a Porta Vecchia, in questi giorni, l’iniziativa di due turisti stranieri che erano intenti a fare il bagno ma hanno deciso di prendere un bidone per mettervi tutti gli oggetti di plastica presenti in spiaggia.



«Per noi coinvolgere le scuole significa educare ad avere rispetto per la natura», spiega Daniela Salzedo, presidente del Circolo di Legambiente di Monopoli. Aggiunge: «Abbiamo scelto Porto Rosso perché è uno dei simboli della città, all’interno del centro urbano e una delle ultime spiagge libere. Quando abbiamo terminato le operazioni - fa sapere - i responsabili del lido Perla Nera, a spese loro, hanno fatto arrivare un trattore che ha tagliato l’erba e ripulito il tratto costiero in cui abbiamo operato».