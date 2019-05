Bari, rubano 62 contrappesi da linea elettrica ferrovia: 3 arresti

BARI - Con l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti e furto, la Polfer ha arrestato in flagranza tre persone che poco prima avevano rubato 62 contrappesi dalla linea ferroviaria di Rfi. Il furto riguarda materiale ferroso, per 1.550 kg, il cui impiego è necessario per il funzionamento e la trazione della linea aerea elettrica. Gli arrestati sono due uomini di 29 e 31 anni e una donna di 26, tutti della provincia di Bari.

Gli agenti erano sulle tracce del terzetto e avevano predisposto appostamenti sulla tratta ferroviaria Bari-Taranto. I tre sono stati sorpresi nelle campagne di Bitetto (Bari) mentre stavano per allontanarsi in auto. A bordo del mezzo sono stati trovati guanti da lavoro, tronchese, taglierino, chiave inglese e documenti relativi a centri di raccolta di materiale ferroso già oggetto d’indagine. La refurtiva era invece nascosta sotto un albero vicino alla ferrovia.