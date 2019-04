Il calcio femminile con ironia: a Bari la presentazione del libro di Christian Montanaro

Un modo alternativo di vivere il Venerdì Santo, nella maniera surreale di Addolorata Pallone, la protagonista del libro “L’allenatrice”, dell’avvocato e scrittore barese Christian Montanaro. Appuntamento venerdì 19 aprile alle ore 18,30 al

Comitato Elettorale dell’attuale Assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, in via Principe Amedeo angolo via Manzoni, per la presentazione del libro, edito nel 2017 dalla Mario Adda Editore di Bari (e classificatosi quinto per la narrativa edita sportiva alla 2° edizione del Concorso Letterario Nazionale “Bari Città Aperta”). il volume tratta con ironia il tema della dilagante ascesa del calcio femminile e del ruolo della donna allenatrice di calcio. Un connubio solo fino a qualche anno fa praticamente impensabile.



A dare le fattezze ad Addolorata Pallone l'attrice Lia Cellamare, anche lei presente. Interverrà anche Isabella Cardone, allenatrice delle Pink Bari, consolidata realtà femminile del panorama calcistico nostrano. A intervistare l’autore Christian Montanaro e a presentare la serata la giornalista Antonella Paparella che, proprio insieme a Montanaro, ha curato il simpatico format “I mondiali addolorati” la scorsa estate, con ottimi riscontri di visualizzazione e di pubblico sul web. Presente anche lo stesso Assessore allo Sport Pietro Petruzzelli. Ingresso libero.