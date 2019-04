Bari, a Pasqua tutti nel lido di Torre Quetta

BARI - La cerimonia del taglio del nastro è fissata per l’11 maggio. A inaugurare la nuova stagione nel più grande lido pubblico cittadino sarà Fausto Leali. Ma già da sabato tutto sarà pronto per accogliere giovani e adulti che decideranno di trascorrere la Pasqua e la Pasquetta in riva al mare: gli otto chioschi di ristorazione di Torre Quetta stanno attrezzando i tavolini all’aperto. Sistemati i giochi e il prato.