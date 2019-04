Auroro Borealo: il cantante più «stonato» del mondo in concerto a Bari

Rockit ha definito il suo album "Adoro Borealo" il disco del secolo: Auroro Borealo, il "miglior cantante stonato del mondo", si esibirà sabato 13 aprile allo Spazio 13 di Bari, grazie a Ubique Concerti. A seguire il dj-set di Djones.

Dopo “Sappi che ti ho sempre voluto bene”, uscito nel 2018, contenente i singoli Trentenni pelati, Il cielo in una stronza e Vecchi che urlano, seguito dalla partecipazione al MI AMI 2018 e dopo un tour di 40 date nei club di tutta Italia, Auroro Borealo ha tirato fuori il disco il primo aprile 2019. L’album vanta numerose ed eterogenee collaborazioni e molti ospiti. La selezione musicale di Djones, invece, strizza l'occhio alla scena indie senza mai perdere di vista i mostri sacri del pop, passando da Ornella Vanoni a Britney Spears come se fosse facile, muovendo fra gli archi più chic della musica "queer". Nessuno mai fu in grado di comprendere se il suo approccio al trash fosse un omaggio o una caricatura, ma che importa? Finché la gente balla..