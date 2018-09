Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio a Bari intorno alle 16: una vera e propria bomba d'acqua ha colpito il capoluogo e le zone limitrofe. Fortissime raffiche di vento hanno accompagnato la pioggia torrenziale che ha tenuto sotto scacco la città per circa mezz'ora: allagamenti nei sottovia (disagi importanti in quello di via Quintino Sella), molte auto bloccate sulla tangenziale e alberi abbattuti. Uno di questi ha distrutto la copertura del bar Miramare sotto la muraglia a ridosso della città vecchia. Un grosso albero si è spezzato letteralmente in due finendo col travolgere i tavolini all’aperto.

Sono giunti sul posto vigili del fuoco che si sono messi immediatamente al lavoro per mettere in sicurezza la zona, considerato anche il pericolo di caduta di ulteriori grossi tronchi d’albero ancora in bilico. Sul posto anche una volante della polizia, vigili urbani e un'ambulanza del 118. Decine di telefonate al centralino dei vigili del fuoco e della Polizia municipale.

Diversi alberi sono caduti anche in via Lucarelli e in via Camillo Rosalba: la forza dle vento ha danneggiato anche alcuni semafori e letteralmente sradicato cartelli stradali. La staccionata antistante l'ex teatro Margherita ha ceduta finendo sulla sede stradale. La pioggia ha sorpreso anche la gente che in quel momento era a mare a Pane e Pomodoro e Torre Quetta. Non sono mancati problemi sul lungomare.