Fal, da lunedì riapre la tratta Modugno-Grumo: terminati i lavori

Da lunedì 27 agosto, come previsto, riapre la tratta ferroviaria Modugno-Grumo della linea Bari - Matera la cui chiusura era stata disposta dalle Ferrovie Appulo Lucane a partire dal 6 agosto scorso per consentire lavori straordinari nell’ambito dell’intervento di raddoppio ferroviario tra Modugno e Palo del Colle (9,6 chilometri). Questo cantiere fa parte degli oltre dieci interventi in atto sulla linea Bari - Matera e che porteranno alla realizzazione di 21 km di raddoppio entro il 2019 ed altri 9 km entro il 2022. Fal ha inteso chiudere la tratta nel breve periodo estivo di minore afflusso, per velocizzare l’andamento dei lavori, creando meno disagi possibili agli utenti. Da lunedì torna quindi operativo l’orario ferroviario entrato in vigore il 4 giugno scorso. Gli orari sono consultabili da domenica 26 agosto sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook e nelle stazioni.