Taranto, non versava trattenute sindacali: condannata azienda

TARANTO - Il giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Giovanni De Palma, ha accolto un ricorso della Uil Fpl d ha condannato per condotta antisindacale la "Tundo Vincenzo spa», che per conto dell’Asl di Taranto svolge il servizio di trasporto disabili. Il sindacato spiega in una nota che l’azienda, a cui si contestano anche «i ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori, mezzi di trasporto non idonei e assenza di relazioni sindacali», da «settembre 2020 ad oggi ha operato le trattenute sindacali ai lavoratori iscritti alla Uil Fpl senza mai versare le somme». In alcuni casi, si aggiunge, «nonostante la scelta del lavoratore di aderire alla Uil Fpl, la Tundo non ha riconosciuto la delega sindacale, non operando la trattenuta sindacale». Il Tribunale del Lavoro di Taranto, investito della vicenda, ha evidenziato che, per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, «il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l’acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari per lo svolgimento dell’attività». Il giudice De Palma, conclude la Uil Fpl, ha ordinato alla società «la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, procedendo immediatamente al versamento delle quote associative già trattenute dalle retribuzioni dei dipendenti associati al sindacato».