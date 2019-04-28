Amministrative Barile

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco: ZAMBELLA VITTORIO
Lista BARILE LIBERA
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GIURA MICHELE
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GRIMOLIZZI GENNARO
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SIGILLITO ANTONIO
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Candidato sindaco: MURANO ANTONIO
RINNOVIAMO INSIEME
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VILLANO MARIA detta MARA
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