Amministrative Castelluccio Superiore

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27 Aprile 2019
Candidato sindaco: RUGGIERO GIOVANNI
CASTELLUCCIO NEL CUORE
CELANO NICCOLO’
DEBIASE ANTONIO
GIOIA ANTONIETTA
GIOIA CARMEN
GIOIA MARIAGRAZIA
LABANCA FRANCESCO
PITILLI FRANCESCO
Candidato sindaco: De Biase Maria
INSIEME PER CASTELLUCCIO
ABBATE CARLO
DEBIASE CRISTINA
SCARDINO FRANCESCO
PAPALEO DANIELE
PAPALEO SAMUELE
SCORZA FRANCESCO
VALIANTE LEONARDO
Candidato sindaco: Pagano Prospero
Partecipazione democratica
PAPALEO EGIDIO
CATALANO EGIDIO
ZOTTOLI EMILIO
TOLLIS FRANCESCA
CORRARO FRANCESCA
ANTONINO RAFFAELLA
GIOIA DOMENICO
DE LUCA ALESSANDRO
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