Amministrative Gallicchio

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27 Aprile 2019
Candidato sindaco: PANDOLFI GAETANO
NOI UNITI PER GALLICCHIO
DONNADIO OVIDIO
RINALDI GIUSEPPINA
CONTE GIUSEPPE
BALZANO MARIO
CARADONNA ROCCO GIOVANNI
EUFEMIA GENNARO
FERRI LOREDANA
PANDOLFO FILIPPO
CONTE LUCIO
IAQUINTO DANNY
Candidato sindaco: SINISGALLI PASQUALE
RICOSTRUIAMO IL FUTURO
FIORE ANNA MARIA CHIARA
GESUALDI ROSARIA
PANDOLFO FRANCESCO
LAURIA ROSA
DURANTE DIEGO
SCALZITTI GIOVANNI
DI PIERRO NICOLA
CATOGGIO CARMINA DONATO
BALZANO FRANCESCO
VIGLIANO FLAVIO
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