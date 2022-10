Pirro in pista ad Imola missione nono titolo: «Facciamo la storia»

FOGGIA - L’appuntamento con la storia, per Michele Pirro e il motociclismo pugliese, è nel weekend che sta per cominciare, nella prova del Campionato italiano velocità che può proiettare il centauro di San Giovanni Rotondo nell’élite dei motociclisti italiani con più titoli nelle manifestazioni nazionali. Domani e domenica è in programma l’ultimo round della Superbike tricolore edizione 2022. Si corre ad Imola, in Emilia-Romagna, all’autodromo internazionale «Enzo e Dino Ferrari». Un fine settimana ricco di emozioni, con i titoli da assegnare in tutte le categorie. Pirro è al comando della classe Superbike, insegue il nono titolo italiano che gli permetterebbe di scavalcare Ubbiali e Villa e piazzarsi sul terzo gradino del podio dei piloti più vincenti di sempre nel campionato italiano.

Il centauro pugliese, che corre per il Team Barni Spark Racing in sella alla Ducati, è in vetta alla classifica con 184 punti: ne ha 36 in più del suo più immediato inseguitore, Alessandro Delbianco (Aprilia), secondo in graduatoria a quota 148. Obiettivo del collaudatore e pilota della Ducati è riscattarsi dallo sfortunato weekend di metà settembre al Mugello e conquistare l’ennesimo titolo della sua lunga carriera, ricca di successi e soddisfazioni. In Toscana, tre settimane fa, Pirro chiuse gara 1 in undicesima posizione in condizioni eroiche, con la moto piena di fango e il freno anteriore fuori uso, e in gara 2 altri problemi tecnici causarono il ritiro del pilota delle Fiamme Oro, che vide sfumare in extremis la possibilità – concreta – di festeggiare il titolo con un round d'anticipo.

Domani a Imola, nella prova conclusiva del campionato nazionale, la prima manche si disputerà a partire dalle 13:30. Gara 2 si terrà domenica (start alle 14:45). Classifica alla mano, l’unico ancora in grado di fermare la corsa di Pirro è Delbianco, che al Mugello è riuscito a ridurre il distacco dal leader della competizione. A giocarsi il podio della Sbk italiana ci saranno anche Luca Vitali (Scuderia Improve-Firenze Motor Honda) e Randy Krummenacher (Yamaha Keope Motor Team). «Dopo la sfortunata gara del Mugello, con la rottura del motore all’ultimo giro, siamo in testa al campionato ma bisogna rimanere concentrati in entrambe le manche e portare a casa il titolo», sottolinea Pirro. «Sono contento di tornare in pista – aggiunge il pilota della Ducati -. e di poter portare a casa il nono titolo italiano, che mi consentirebbe di diventare uno dei piloti italiani che hanno vinto di più nei campionati nazionali. Un successo che mi farebbe entrare nella storia, mi auguro quindi che questo possa essere un weekend da incorniciare, memorabile per me, il Team Barni Racing e la Ducati tutta. Non sarà facile. Quello che è accaduto al Mugello, dove mi è successo di tutto, insegna che nel motociclismo non c’è nulla di scontato. Le corse si vincono in pista. Non bisogna mai abbassare la guardia. Bisogna stare sempre sul pezzo».

Il trionfo potrebbe concretizzarsi già domani, nella prima manche del doppio appuntamento di Imola. «Proverò come sempre a vincere sia gara 1 che gara 2 – spiega il 36enne centauro di San Giovanni Rotondo -. Se non dovesse essere possibile, proverò a gestire il vantaggio, a piazzarmi in una posizione comunque utile a centrare il mio obiettivo. Da un mese e mezzo sono diventato papà: spero di poter dedicare il titolo alla mia piccola Ginevra». Ducati che potrebbe, quest’anno, fare l’en plein. «Non ci aspettavamo di poterci trovare nella MotoGP ad appena 2 punti da Quartararo, a 3 gare dalla fine – confessa Pirro -. È un grande risultato, siamo lì e ci proveremo fino alla fine: bisogna tenere la concentrazione alta e le dita incrociate. Anche il Mondiale Superbike, con Bautista, è in questo momento favorevole alla nostra scuderia. Speriamo bene, sarebbe davvero bello poter festeggiare tre titoli».