Maratona delle Cattedrali, domenica la partenza con mille partecipanti

BISCEGLIE - Nella mattinata di domenica 8 maggio, la sesta provincia sarà attraversata dalla sesta edizione della "Maratona delle Cattedrali" che vedrà coinvolti oltre mille atleti e podisti, dei quali trecento provenienti dall’estero, impegnati o nella maratona vera e propria con i suoi canonici 42,195 km. La manifestazione podistica toccherà Barletta, Bisceglie, Trani, Molfetta e Giovinazzo. La corsa parte alle 8.30 dalla Cattedrale di Barletta, nei pressi dell'imponente Castello Svevo, e prosegue lungo il mare fino a Trani e alla sua splendida Cattedrale. Di qui sempre rimanendo lungo il mare, si continua fino a raggiungere Bisceglie, la sua Cattedrale ed il centro medievale. Intorno al 32° km si entra a Molfetta, borgo marinaro con il suo bel porto e la sua cattedrale. Infine, si giunge a Giovinazzo, il suo lungomare, la Cattedrale e l'arrivo nella bella piazza Vittorio Emanuele II. La mezza maratona di 21 km di percorso, invece, partirà da Bisceglie (stadio Gustavo Ventura, alle 10:30) e proseguirà per Molfetta e Giovinazzo.

Un grande momento di aggregazione che intende coinvolgere anche interi nuclei familiari, all’insegna del vivere lo sport all’aria aperta su percorso unico che tocca le cattedrali romaniche delle cinque città coinvolte, si snoda lungo i centri storici e costeggia il mare, regalando una gara agonisticamente competitiva ma anche dall'alto contenuto emozionale, in un connubio di sport, cultura, storia e turismo che la rendono una maratona "slow", meta ambita non solo per gli atleti ma anche per i loro accompagnatori. In corrispondenza di ogni cattedrale il tedoforo accenderà un braciere come simbolo di pace.

Considerato che la gara toccherà le maggiori strade urbane, l’invito della Civica Amministrazione, onde evitare disagi alla circolazione, è ad evitare l’utilizzo di veicoli nella mattinata di domenica 8 maggio durante il transito della maratona, salvo casi di assoluta necessità.