Calcio a 5, Bisceglie ospita la Final Eight di Coppa Italia di serie A Femminile e Under 19

BISCEGLIE - Per quattro giorni, Bisceglie sarà capitale del futsal femminile italiano. Il Paladolmen, infatti, dal 7 al 10 aprile, ospiterà la Final Eight PuroBioCup di Coppa Italia di Serie A e la Final Eight di Coppa Italia Under 19 femminile. Le rassegne, organizzate dalla Divisione nazionale di Calcio a 5 con il supporto del Comune di Bisceglie, proietteranno la Città nel gotha della disciplina con formazioni provenienti da tutto il Paese. La Final Eight PuroBioCup di Coppa Italia di Serie A femminile vedrà opposte nello spettacolo dei quarti di finale, in programma giovedì 7 Aprile: Futsal Pescara Femminile-Italcave Real Statte, Marbel Bitonto-TikiTaka Francavilla, Granzette-Lazio e Città di Falconara-Bisceglie Femminile. Le semifinali si disputeranno sabato 9 Aprile, la finalissima invece è in programma alle ore 20.15 di domenica 10, in diretta su Sky Sport.

La contesa per la coccarda tricolore under 19 femminile vede invece ai nastri di partenza nei quarti di finale, in programma venerdì 8 Aprile: FB5 Team Rome-Perugia, Kick Off-Santu Predu, Top Five-Dueville e Città di Falconara-Accademia Calcio Bergamo. Come la serie A, le semifinali sono in calendario sabato 9 Aprile mentre la finale si disputerà domenica 10 Aprile.

La manifestazione nazionale che vedrà a Bisceglie la massima espressione del calcio a 5 femminile porrà attenzione anche ad un tema molto importante che riguarda la salute delle donne: la lotta ai tumori al seno in virtù della partnership con l’associazione Susan G. Komen Italia, organizzatrice della Race for the Cure, che opera in tutta Italia proprio per informare e sensibilizzare alla prevenzione, sostenere le donne che vivono l'esperienza del tumore del seno e potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute. La rassegna inoltre prevedrà eventi collaterali organizzati da Vision Management. L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 5 Aprile alle ore 10 a Palazzo Tupputi, in via Cardinal Dell’Olio 30, a Bisceglie.