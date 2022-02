Ad Alberobello e Monopoli il campionato mediterraneo di Orienteering

I territori di Alberobello e Monopoli sono pronti ad accogliere la community degli orientisti: 500 atleti da 15 Paesi si contenderanno sabato 19 e domenica 20 marzo il titolo di campioni del Mediterraneo alla 17esima edizione del Mediterranean Open Championship 2022 di corsa orientamento, le cui gare saranno valide anche come 1° e 2° tappa di Coppa Italia Sprint FISO. Una manifestazione resa possibile grazie alla sinergia tra Federazione Italiana Sport Orientamento, PWT Italia, Sport Orienteering School, Circolo Velico Lucano, Regione Puglia e Pugliapromozione, insieme alle amministrazioni e alle associazioni locali: i Comuni di Alberobello e Monopoli, capofila per le sfide titolate del weekend, saranno accompagnati da Francavilla in Sinni, Tursi, Montescaglioso, Policoro, Rotondella e Castellaneta, che ospiteranno i MOC training Camp nel corso della settimana.

A 20 anni dalla prima storica corsa nella capitale dei Trulli, dove trionfarono l’ucraino Yuri Omeltchenko e la norvegese Hanne Staff, l’orienteering torna protagonista in Puglia, divenendo punto d’incontro degli atleti élite provenienti da Svizzera, Italia, Austria, Gran Bretagna, Danimarca, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina, Svezia, Irlanda, Israele, Belgio, Finlandia, Spagna. Per il territorio questo importante appuntamento sarà il primo passo di un lungo percorso verso i World Masters Orienteering Championships dall’8 al 16 luglio nel Gargano, rappresentandone anche il test generale per l’organizzazione e i partecipanti ai blocchi di partenza.

L'orienteering è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. È caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una mappa dettagliata per raggiungere i punti di controllo scegliendo il percorso migliore.