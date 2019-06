Notte della Taranta: la diretta sarà condotta da Belen e Stefano De Martino

La notizia è trapelata: i conduttori della Notte della Taranta, che infiammerà come ogni anno Melpignano (Le) il prossimo 25 agosto, nel concertone finale in diretta su Rai 2, saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, che da poco hanno ritrovato l'amore dopo il matrimonio nel 2013 e la nascita del piccolo Santiago, avranno il compito di intervistare i protagonisti che saliranno sul palco, diretti dal maestro Fabio Mastrangelo, alla guida della Russian Philarmonic Orchestra. Tra i primi artisti già annunciati Elisa e il rapper e giudice di The Voice of Italy Guè Pequeno. È stato il direttore di rete Carlo Freccero a sceglierli, sostenendo di voler fare della Notte della Taranta il "Sanremo dell'estate".