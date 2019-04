«La Notte della Taranta rappresenta oggi lo specchio della bellezza di Puglia. Interi borghi si trasformano in comunità danzante che balla un unico ritmo». Lo ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Loredana Capone, nella conferenza stampa di presentazione della 22/a edizione della Notte della Taranta, organizzata all’Ambasciata italiana a Mosca. A dirigere l'Orchestra popolare il 24 agosto a Melpignano (Lecce) durante il Concertone finale sarà il pugliese Fabio Mastrangelo, direttore musicale dell’orchestra sinfonica della città di Mosca, e direttore artistico del teatro di stato 'Music Hall’di San Pietroburgo. I primi due ospiti italiani annunciati saranno Elisa e Gué Pequeno.

«Identità, storia, tradizioni - ha proseguito Capone - si coniugano con la modernità e l’innovazione per offrire ai principali osservatori esteri l’autentica ricchezza della nostra regione. Il Concertone di Melpignano resta un forte attrattore turistico capace di far vivere nuove esperienze di viaggio legate alle emozioni, alla musica, alla danza. La sfida è offrire al visitatore, anno dopo anno, servizi d’eccellenza nell’ottica dello sviluppo sostenibile».

Durante la conferenza stampa, il presidente della Fondazione Notte della Taranta, Massimo Manera, ha sottolineato che «siamo sul punto di chiudere con due ospiti internazionali di grandissima fama». «Li annunceremo a brevissimo - ha concluso - e vi assicuro che sono nomi molto molto importanti».

«Ci sarà il massimo impegno per far sì che questo evento sia la notte più calda dell’estate del 2019» ha detto invece Carlo Freccero, direttore di Rai 2, parlando della serata del 24 agosto in cui sarà trasmesso per la prima volta in diretta sulla rete da lui diretta il Concertone finale de La Notte della Taranta.

In un messaggio vocale fatto ascoltare ai giornalisti nell’Ambasciata italiana a Mosca, dov'è in corso la conferenza stampa di presentazione dell’evento, Freccero ha detto che «sarà una diretta non stop dell’evento estivo più importante che c'è in Italia. Avremo 24 telecamere come per Sanremo». «Il Salento, durante l’estate - ha detto infine Freccero - è un centro importantissimo nel panorama turistico italiano».