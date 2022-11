«Notti blu», in attesa dei concerti a Bari è uscito il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

BARI - Tutto è pronto per il tour di Alessandra Amoroso, "Tutto accade", in arrivo nei palazzetti (con due date anche a Bari, 29 e 30 novembre al Palaflorio, la prima già sold out). Ma la cantante salentina non lascia "a secco" i suoi fan: questa notte è infatti uscita "Notti blu", la nuova canzone scritta da Davide Petrella e prodotta da Zef, che farà ballare tutta la "family". Questo il link per ascoltarla: https://Epic.lnk.to/NottiBlu

Queste tutte le date del tour al momento confermate:

26 novembre – Palazzo del Turismo – JESOLO (Venezia) - DATA ZERO

29 novembre – Pala Florio – BARI – SOLD OUT

30 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

3 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI – SOLD OUT

10 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

21 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MILANO)

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster. Info: www.friendsandpartners.it