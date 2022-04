«FlautOFoniE», ecco il nuovo progetto di Gianluca Milanese

Venerdì 15 aprile al Fondo Verri di Lecce, nell'ambito di Tutti Solo, rassegna, alla sua prima edizione, con la direzione artistica di Giorgia Santoro, il flautista Gianluca Milanese porterà sul palco il nuovo progetto FlautOFoniE - Flow Of Escapism. Settant'anni fa John Cage lanciava la sua personale sfida alla musica contemporanea scrivendo una partitura per dirigere 4 minuti e 33 secondi di silenzio. L'avanguardia musicale del secondo dopoguerra procedeva spedita nel rivoluzionare i codici e i linguaggi, spingendo i confini della sperimentazione sonora, esplorando le potenzialità degli strumenti, ma anche di oggetti d'uso comune, mentre la musica elettronica allargava il proprio campo di ricerca e si dotava di strumentazione sempre nuova.

Nel solco di queste esperienze anti-accademiche, Demetrio Stratos si spingerà un passo più in là, ampliando oltre i limiti del pensabile le modalità espressive della voce umana e dell'apparato fonatorio, riuscendo a riprodurre un caleidoscopio sonoro di esorbitante varietà e ricchezza. È sulla scorta di quest'eredità all'insegna dell'innovazione che prende vita FlautOFoniE - flow of escapism, il nuovo progetto di Gianluca Milanese, esperienza acustica totale e totalizzante, flusso sonoro costante che ingloba, rielabora e mette in contatto atmosfere e suggestioni della musica elettronica, la grande lezione di Cage e Stratos, insieme a temi originali dello stesso Milanese e improvvisazione su temi riconoscibili. Lo scopo è quello di lanciarsi nell'esplorazione ludica delle dimensioni del suono e delle potenzialità esecutive del flauto, sollecitando lo spettatore ad un ascolto "ragionato" e collaborativo. Gianluca Milanese, flautista eclettico da oltre trent'anni sulla scena nazionale e internazionale, si muove con disinvoltura negli ambiti della musica accademica ed extracolta, praticando linguaggi musicali diversi, passando dalla musica antica all'improvvisazione radicale, dalla musica popolare al rock prog.