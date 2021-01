«Povera femmina», arriva il nuovo brano di Napoleone: una storia vera che dà voce a un mare in tempesta

Sarà disponibile dal 15 gennaio su tutte le piattaforme di streaming “Povera Femmina” (Tippin’ the Velvet), il nuovo brano di Napoleone. Preceduto dai singoli “Amalfi” e “Porta Pacienza”, è il terzo capitolo della storia narrata in chiave musicale da Napoleone ed incentrata sulla ricostruzione temporale della vita di Vito Manzo (Amalfi, 05/05/1919 - 4/03/1957), personaggio realmente esistito con cui l’artista condivide l’amore per Amalfi e la passione per la musica. Con questo terzo, importante tassello, il puzzle viene arricchito da una componente narrativa intima e preziosa scaturita dalla scoperta dell’esistenza di Lucia Manzo, sorella di Vito e prima figura femminile delineata e cantata dalla penna di Napoleone.

«“Povera femmina” è forse il brano più delicato di questo progetto – spiega l’artista a proposito del nuovo singolo - Tra una ricerca e l’altra, immersi tra i documenti legati alla storia di Vito, ci siamo imbattuti in un certificato di morte. Era quello di Lucia Manzo, sorella di Vito. Alla voce “professione” si legge: “povera”. Ho subito immaginato un mare di notte e agitato a fare da sfondo a questa storia».

Questa associazione immaginifica di Napoleone trova una trasposizione perfetta proprio nelle sonorità del brano - affidate ancora una volta a Paolo Caruccio (Fractae) – che sembrano dar voce e forma ad un mare in tempesta, elemento che funge al contempo da cornice per la storia di Lucia e da cuore pulsante di questa canzone. L’amore che lega i fratelli Manzo si fa metafora del legame invisibile e viscerale tra chi è nato vicino al mare e il mare stesso, con i suoi ricordi salati e il suo

eterno moto oscillatorio. Come per i due precedenti singoli, anche il mix e il master di “Povera Femmina” sono a cura di

Simone Sproccati.

Davide Napoleone è un cantautore e autore di canzoni. Fin da piccolo sviluppa un particolare interesse per la musica, influenzato dai dischi di Oasis / The Verve / Blur che iniziano a circolare in casa grazie a suo fratello maggiore. Le canzoni di Davide iniziano a suscitare un interesse che lo portano a fare da spalla ad artisti come Max Gazzè, Brunori Sas, Levante , Riccardo Sinigallia per le loro date campane. Tra il 2014 e il 2015 abbandona la musica live per dedicarsi totalmente alla

scrittura, all’ascolto, allo studio e alla ricerca di una forma di canzone che lo rappresenti. Nel maggio del 2016, a 23 anni, inizia a collaborare con Sony Atv sotto la guida di Paola Balestrazzi. Nel settembre del 2016 partecipa ad un primo camp di scrittura con altri autori Sony negli studi di Ron a Garlasco. Nel febbraio del 2017 esce il disco “Anime di carta“ di Michele Bravi ,che contiene un suo brano dal titolo “Solo per un po’”che ottiene un immediato successo radiofonico e che poco dopo viene certificato Disco d’oro. Il 27 maggio 2017 il brano viene cantato ai TIM MTV Awards 2017 e permette a Bravi di vincere il premio Best Performance. Davide firma un contratto editoriale con Sony/ Atv ed inizia a collaborare in qualità di autore con molti altri artisti. Nel 2019 insieme a Samuel Romano (Subsonica) ed Ale Bavo entra a far parte del team di scrittura e produzione per l’inedito “Elefante” dei Booda che si aggiudicano il secondo posto a Xfactor. Nel 2020 dà il suo contributo al

disco “Nuova Genesi” di Gaia Gozzi vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, coscrivendo il brano “Mi ricordo un po’ di me”. Produce per Giorgieness il singolo d’esordio del suo terzo disco “Maledetta”. Altra collaborazione importante è quella con Valentina Parisse per i due singoli “Dannata Lotta” e “Ogni Bene”. Brani lavorati insieme ad un team d’eccezione tra cui il mix engineer statunitense Chris Lord Alge. Il 3 luglio 2020 esce il disco “Bonsai” di Chiara Galiazzo con la quale coscrive il brano “Ci siamo persi”.