«Apatia»: con il suo Progetto Fantomatico Simone Perrone torna all'elettronica

Si chiama «Apatia» ed è il singolo con cui il cantautore salentino Simone Perrone (Blumosso) dà il via al parallelo Progetto Fantomatico, nuovo esperimento con cui si dedica a sonorità più elettroniche e sintetiche, da lui già amate in passato (è stato il frontman della band elettro-rock Jack in the Head dal 2008 al 2013).

Con questo nuovo brano - la foto della copertina è di Andrea Laureani - il richiamo è alla musica elettronica tedesca anni ‘80, con un testo che racconta l’«apatia» della società moderna, senza contenuti né valori. «Se non ci fosse stato questo momento di stallo - dice Perrone - probabilmente il progetto non avrebbe preso vita. Ho voglia di colori, di emozioni, però voglio parlare anche di quello che mi circonda, che adesso sembra così nero, triste e, appunto, apatico. Viviamo tempi freddi, fermi, difficili. Tempi in cui la tecnologia sembra darci mille possibilità in più rispetto al passato, ma che nasconde un’amara verità: in realtà siamo apatici».

Un progetto che vuole raccontare il mondo, ma vuole anche prenderne le distanze. Innovativo anche nel suo rapporto con i social, Instagram in particolare: «Il profilo @progetto__fantomatico è organizzato in modo che i post vadano letti dal primo all’ultimo, in ordine cronologico, come se fossero pagine di un libro che raccontano un fantomatico viaggio, e il primo “obiettivo” è proprio la pubblicazione del singolo Apatia».

Un viaggio a 360 gradi che dimostra ancora una volta l’anima poliedrica di Simone Perrone, che oltre alla musica porta avanti la passione per la scrittura (ha pubblicato nel 2020 il secondo romanzo, «Schiena cucita«, uscito per Kimerik Edizioni). «Apatia» è prodotto e arrangiato da Dottor Brain, registrato tra il Fantomatico Studio (Alpha87, Plutone) e il QuStudio di Cellino San Marco (Br). Mix e master Luigi Tarantino (Milano)