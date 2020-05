Musica, il Locus Festival «resiste»: live di Niccolò Fabi e Willie Peyote spostati al 2021

Il Locus Festival 2020 resiste in "Limited Edition", e rimanda di un anno l'edizione "Open-eyed music". Già riconfermati per l’estate 2021 i concerti di Willie Peyote e Niccolò Fabi. Dopo l'annuncio di queste ore del rinvio di tutti gli appuntamenti previsti per la stagione a venire, anche il festival che anima Locorotondo e tutta la Puglia è costretto quindi a una nuova calendarizzazione. Le nuove date al completo verranno rese note al più presto, ma c'è già la conferma dei primi due nomi dell'edizione 2021: Niccolò Fabi il 31 luglio e Willie Peyote il 7 agosto del prossimo anno.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date. Tuttavia l'organizzazione della kermesse fa sapere che si sta costruendo un Locus Festival 2020 'Limited Edition', in linea con le nuove modalità di fruizione degli eventi, in sicurezza, in una dimensione più intima e con dirette streaming. I biglietti per i concerti annunciati previsti nell'estate 2021 possono essere acquistati su Dice.Fm e su TicketOne, al prezzo di 25,30€.