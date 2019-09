Blumosso: esce il nuovo singolo, «Considerazioni sulla vita»

È uscito oggi Considerazioni sulla vita, il nuovo singolo di Blumosso, nome d'arte di Simone Perrone, classe ’87, cantautore nato e cresciuto in provincia di Lecce. Il brano anticipa l’uscita di altri singoli che verranno fuori nel corso dei prossimi mesi, costruendo il percorso che porterà all’uscita del secondo album del progetto, prevista nel 2020.

Nel brano, Blumosso parla di sé nella maniera più diretta e sincera, e partendo dai i suoi ricordi, ci presenta una serie di considerazioni sulla vita nelle quali ognuno si può ritrovare e immedesimarsi. La canzone è un trip che racchiude i momenti belli, gli eccessi, le vittorie, le delusioni e le paure che tutti viviamo nel corso della vita. La produzione è ad opera dello stesso Blumosso con la collaborazione della sua band: Matteo Bemolle alle tastiere, Roberto Fedele alla batteria, RafQu alle chitarre.

Simone Perrone inizia ad avvicinarsi alla musica a soli 8 anni, studiando pianoforte. Scrive le sue prime canzoni a 15 anni, ispirato dai grandi cantautori italiani (De Andrè, Dalla, Battiato, Fabi…) e le canta a suo nome: Simone Perrone, condividendo negli anni palchi importanti con artisti come Zucchero Fornaciari, Simone Cristicchi, Negramaro ed Elio e le storie tese. Dal 2016 in poi, avvicinandosi ad un tipo di scrittura più matura, che mescola le sonorità indie al cantautorato italiano in chiave moderna, decide di abbandonare il suo nome per dar vita a Blumosso, pseudonimo con il quale nel 2018 pubblica un disco dal titolo “In un baule di personalità multiple” (Cabezon/Xo la factory).

Il videoclip di “Considerazioni sulla vita” è realizzato dal cartonista Hermes “Hem” Mangialardo e sarà disponibile online a ottobre. Il racconto per immagini che creato dall'artista salentino è anche il terzo e ultimo episodio della storia iniziata con i video di “In un albergo di Milano” e “Quella maledetta estate”, che vedono lo stesso protagonista: Blumosso, ma disegnato in stili ogni volta diversi.

(foto Enrico Carpinello)