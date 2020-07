Taranto, vendono frutta e fiori senza autorizzazione: sequestri

La Polizia Locale ha fermato e sanzionato diversi venditori abusivi di piante e fiori in via Sorcinelli e viale Magna Grecia a Taranto. In corso Italia, invece, sono stati fermati e sanzionati alcuni commercianti ambulanti di frutta, privi di autorizzazione, con il sequestro di 400 kg di angurie, 35 kg di meloni e 40 kg tra limoni e pomodori, merce poi distrutta secondo le indicazioni normative.