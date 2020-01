M.Franca, la termocoperta va a fuoco, anziana salvata in casa dalla polizia

La polizia di Martina Franca (Ta) è intervenuta in un appartamento di via Flacco dove era stato segnalato del fumo nero. Grazie alle indicazioni di alcuni abitanti dello stabile, gli agenti sono saliti al primo piano e sono entrati nell'abitazione, interessata da un principio di incendio. In casa c'era un'anziana donna, da sola, molto agitata e con difficoltà respiratorie. I poliziotti hanno immediatamente messo in sicurezza l'appartamento, aprendo le finestre, chiudendo la manopola del gas e staccando la spina di una termocoperta da cui erano scaturite le fiamme. L'anziana, 87 anni, è stata soccorsa anche con una bombola d'ossigeno, e successivamente accompagnata al pronto soccorso per accertamenti. Il pronto intervento della polizia ha evitato il peggio.