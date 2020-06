San Severo, sanificato il carcere, intervengono gli specialisti

Sanificato il carcere di San Severo. L'operazione è stata portata a termine dagli specialisti del 21° Reggimento artiglieria di Foggia, unità dell’Esercito inquadrata nella Brigata Pinerolo, su richiesta del direttore della casa circondariale. Il personale militare ha provveduto a igienizzare in particolare i locali dell’infrastruttura e gli automezzi in dotazione alla Polizia penitenziaria. L’attività conferma il costante supporto che il 21° Reggimento artiglieria sta assicurando, in questo delicato momento, alla collettività per contrastare la diffusione dell’epidemia.