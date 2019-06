F35 italiani in volo con i cacciabombandieri nucleari USA

Un gruppo di di cacciabombardieri «stealth» (invisibili ai radar) F-35A del 32° Stormo di Amendola (in provincia di Foggia) dell'Aeronautica militare italiana ha partecipato all'esercitazione multinazionale Astral Knight 2019. Nel corso dell'esercitazione, come si vede nelle foto diffuse dal Comando strategico dell'aviazione militare statunitense, hanno scortato in formazione sul mare Adriatico un bombardiere dell'Usaf B-52 (con capacità di armamento nucleare) e un aereo-cisterna KC-135. L'esercitazione si è svolta sull'Adriatico centro-settentrionale.

L'F-35 è stato uno dei jet «di punta» del recente San Nicola Air Show svoltosi a Bari in occasione della Sagra di Maggio.