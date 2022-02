«Il governo ci ascolti»: in Basilicata tir fermi anche a Potenza

Ancora proteste e 'tir lumaca' sulle strade italiane contro l’aumento dei prezzi del carburante. La mobilitazione degli autotrasportatori del Mezzogiorno prosegue anche oggi in Basilicata, Puglia, Molise e Sicilia. «Proseguiremo fin quando il Governo non comprenderà le nostre ragioni», dicono alcuni aderenti alla protesta, che non è stata lanciata da alcuna sigla sindacale nazionale. In Basilicata oltre a Melfi i tir si sono radunati sulla complanare di Potenza Est.

(foto Tony Vece)