Melfi, presidente Bardi incontra manifestanti in presidio

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha incontrato in questi minuti gli autotrasportatori in presidio a Melfi, nei pressi dell'area di servizio SS 655 Ofantina, dove sono in presidio da due giorni gli autisti.

LE ULTIME ORE DI PROTESTA - La disperazione degli autotrasportatori del Metapontino si taglia a fette. Ieri mattina l’incontro nella Prefettura materana in attesa di risolvere una vertenza che crea preoccupazione nel mondo della grande distribuzione e tensione a livello sociale: tra i numerosi presìdi stradali, la notizia di un accoltellamento tra autotrasportatori a Foggia.

Caro carburante, costi alle stelle, burocrazia sono l’ultima spallata che rischia di mandare in tilt un settore fondamentale per la comunità intera. Pensiamo se si fosse fermato il movimento delle merci nel periodo del lockdown! Ma gli operatori sono allo stremo e il rincaro pazzesco del carburante, oltre alla crisi economica generale acuita dalla pandemia, sta spingendo ad azioni di lotta inevitabili.

Accanto agli autotrasportatori anche il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, e il consigliere provinciale di Bernalda-Metaponto, Nunzio Gallotta che hanno anche preso parte al sit-in di protesta di martedì. Marrese: «L’auspicio è che si proceda presto alla determinazione di misure idonee, ma anche che la protesta non porti a decisioni eccessive: in tal senso, di sicuro sarò al fianco dei lavoratori e mi farò portatore di un percorso di raccordo con le istituzioni nazionali».

Anche Vito Bardi interviene sollecitando il governo nazionale. «Gli autotrasportatori, ma anche tanti automobilisti, vivono una situazione di disorientamento e sconforto - dice il presidente della Regione -. «La Basilicata è uno snodo importante per il commercio con le regioni limitrofe e un blocco dei trasporti determinerebbe una crisi senza precedenti con riflessi molto negativi sulle aziende lucane. Penso in particolare a un’eccellenza della regione, come la fragola del Metapontino, un prodotto soggetto a una rapida deperibilità. Al Governo chiediamo, insieme ai rappresentanti di categoria, di intervenire con celerità e senso di responsabilità. Per facilitare una rapida soluzione facciamo quindi nostre le richieste già inoltrate al Governo dai presidenti di altre Regioni. Al tempo stesso, - conclude Bardi - invito gli autotrasportatori a dimostrare senso di responsabilità nell’attuare forme di protesta sostenibili a tutela dei consumatori e dei cittadini».