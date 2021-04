Tito, la task force inviata da Figliuolo e l'Asp vaccinano gli over 80, anche a domicilio

Prosegue la campagna di vaccinazioni in Basilicata: oggi la task force del generale Figliuolo è a Tito (Pz) per eseguire le somministrazioni agli over 80, sia al Centro Polivalente Cecilia, sia a domicilio. I militari sono impegnati insieme al personale dell'Asp, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Potenza.

(foto Tony Vece)