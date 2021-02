Melfi, tetto di una casa va a fuoco: intervengono i vigili del fuoco

POTENZA - I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi sono intervenuti in Via Eugenio Montale 5 a Melfi perché un tetto ha preso fuoco. I pompieri arrivati sul posto hanno trovato il tetto in legno di una abitazione completamente in fiamme.

Grazie al loro intervento si è contenuto l'incendio evitando che le fiamme si propagassero agli edifici attigui anch'essi con tetti in legno. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

In supporto ai VV.F. di Melfi, anche il personale in servizio presso le sedi distaccate di Palazzo San Gervasio e Pescopagano

I VV.F. sono intervenuti con tre autopompe, tre fuoristrada, una autobotte, una autoscala ed un carro aria. Sul posto Polizia, Polizia Locale e Protezione Civile