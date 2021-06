Potenza: via ai vaccini ai maturandi, somministrato J&J

Partita stamattina la campagna vaccinale per i maturandi della provincia di Potenza. Nella palestra "Rocco Mazzola" di via Roma, anche nei prossimi giorni sarà inoculato il siero 'Johnson & Johnson', e si sono presentati i ragazzi di alcune scuole del capoluogo insieme agli studenti di alcuni istituti di Venosa, Corleto Perticara e Villa d'Agri. A Matera, invece, gli Open day per i maturandi sono iniziati domenica scorsa e andranno avanti fino al prossimo 11 giugno.

In Basilicata (zona gialla quasi sicuramente fino al prossimo 21 giugno) sono solo 48 i pazienti ricoverati con il covid e nessuno di questi si trova in terapia intensiva. Secondo quanto riporta il sito del Governo, finora sono state somministrate 362.760 dosi di vaccino, pari al 92,4 per cento delle 392.435 consegnate.

(foto Tony Vece)