Bari, così la seconda domenica delle Palme all'insegna del Covid

Una domenica delle Palme inusuale, in parte magari già vissuta un anno fa, quella che ha caratterizzato oggi la città di Bari in occasione dell'inizio della Settimana santa, la seconda all'insegna del Covid 19. C'è chi, pur nel rispetto delle misure, ne ha approfittato per un giro nei pressi di casa o per fare un po' di sport, e chi ha preferito fare visita ai propri cari al Cimitero dove gli accessi sono stati contingentati e monitorati agli ingressi.

Controlli ovunque da parte delle forze dell'ordine e la messa in cattedrale è stata celebrata da don Franco Lanzolla mentre il vescovo - positivo al Covid e attualmente ricoverato in una struttura di riabilitazione - ha fatto arrivare un suo messaggio.

Chiusi tutti i negozi, alimentari compresi, proprio per ridurre al minimo gli spostamenti.