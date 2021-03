Bari, vento forte fa cadere palo della luce: due auto danneggiate

Danni a Bari a causa del forte vento della scorsa notte. Un palo della luce è precipitato su due auto, una in transito e una in sosta. È accaduto in viale Einaudi, all'angolo con via Fanelli. Sul posto la polizia municipale sta effettuando i vari rilievi e sta regolando la viabilità.

(foto Luca Turi)