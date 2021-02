Mola, peschereccio «ecologista» raccoglie rifiuti nelle rete e non li getta in mare: «A terra per smaltirli»

Stavolta l'equipaggio del peschereccio Maria di Medjugorje porterà a riva qualche... specialità offerta direttamente dal mare. Il comandante Giuseppe Tribuzio, di Mola di Bari (Ittica Mola), nella consueta battuta di pesca professionale, così come avviene da anni, non ha potuto evitare di raccogliere nelle sue reti non solo pesce fresco ma anche rifiuti di ogni genere come documentano le immagini.

Spinti da un sentimento ecologista, alla pari di altri loro colleghi (ma non tutti), anzichè rigettare in mare la merce ingombrante, non ha esitato a raccoglierla e decidere di portarla a terra per provvedere al suo smaltimento.

Un gesto nobile, anche se si tratta della classica goccia nel mare, che comunque denota la sensibilità ambientale di chi nel mare ci vive e che vuole rispettarlo fino in fondo soprattutto se non vogliamo che prevalga quel mare di plastica, le cui immagini sono purtroppo diventate parte integrante del nostro vivere quotidiano.