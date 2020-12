Porto Cesareo, l'Isola dei Conigli si illumina per Natale: è la prima volta

La magia del Natale arriva anche all'Isola dei Conigli, al largo delle acque di Porto Cesareo (Le): l'isola infatti per la prima volta è illuminata a giorno durante tutto il periodo delle festività natalizie. Un messaggio di fiducia e di speranza per i tempi che verranno lanciato dall'amministrazione comunale, dalla sindaca Silvia Tarantino e dall'assessore Barbara Paladini. Due proiettori posti in alto sulla riviera illumineranno con immagini a tema natalizio l'isola grande. Una cartolina suggestiva che spicca nel buio della sera a largo dello Ionio.