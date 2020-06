Regionali 20202, oggi a Bari la Meloni lancia la candidatura di Fitto

BARI - Dopo aver individuato in Raffaele Fitto il candidato unitario della coalizione per le Regionali pugliesi, il centrodestra non perde tempo. E anzi accelera. Stamattina, negli spazi di Villa de Grecis a Bari, l’ex governatore ha lanciato a propria candidatura in compagnia della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Al tavolo erano presenti anche il deputato Marcello Gemmato, il coordinatore regionale Erio Congedo e il vice coordinatore Francesco Ventola.