Emergenza Covid, ass.SapaccaBari consegna più di 50 cartoni di cibo al Comune

BARI - Solidarietà e tanta forza di volontà per aiutare la comunità barese. E cosi che Tony Matera, Biagio Diana e Tommaso Capriati, dell’associazione Culturale SapaccaBari hanno consegnato più di 50 cartoni contenenti beni di prima necessità, all’Assessorato al Welfare del Comune di Bari. “Abbiamo voluto dare un aiuto concreto – spiega Tony Matera- a tutte quelle famiglie che oggi sono purtroppo in serie difficoltà economiche. Persone che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus e che non hanno abbastanza risorse nemmeno per fare la spesa”.

L’associazione infatti, è riuscita a raccogliere in meno di una settimana più di 50 cartoni contenenti detersivi, pasta, latte, farina e anche tanti prodotti fondamentali per i più piccoli, con l’aiuto della farmacia Lozupone di Bari, che ha messo a disposizione omogeneizzati e latte per neonati. “Abbiamo lavorato molto- continua Tony Matera- non ci aspettavamo tutta questa collaborazione da parte delle persone, e invece la raccolta ha avuto molto successo. Questo è il segno che la comunità barese è responsabile e consapevole, che in un momento difficile come questo l’unione fa davvero la forza necessaria per superare tutto.”