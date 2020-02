Bari, la città si «rifà il look» in attesa del Papa

BARI - La città si prepara ad accogliere Papa Francesco che, domenica 23 febbraio sarà Bari per la giornata conclusiva dell'incontro di riflessione e spiritualità «Mediterraneo, frontiera di pace», promosso dalla Cei, al quale parteciperanno i vescovi cattolici di 20 Paesi che si affacciano sul «Mare Nostrum».

All’incontro di Bari, oltre al santo Padre, presenzierà il premier Giuseppe Conte e il presidente Sergio Mattarella che ha annunciato la sua presenza alla messa che sarà officiata alle 10.45 da Papa Bergoglio in piazza Libertà.

Intanto, la città di Bari sarà letteralmente blindata: divieto di transito per auto e pedoni nelle zone rosse, in particolar modo corso Vittorio Emanuele e la città vecchia nell'area a ridosso della Basilica. Su corso Vittorio Emanuele davanti al Comune, dove sarà allestito il palco, questa mattina sono stati compiuti una serie di lavori: rimossi alcuni cartelloni pubblicitari (anche quelli con l'immagine del Santo Padre), sistemate le aiuole, aggiustati i marciapiedi per evitare dislivelli. D'altra parte, per il grande evento, sono attese decine di migliaia di persone. Previste corse spceciali per treni e bus.