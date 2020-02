Alla Bit di Milano tutti i saperi e sapori del territorio della Murgia

BARI - Saperi e sapori. Così Altamura si è presentata alla Bit di Milano. La borsa internazionale del turismo è la vetrina italiana per eccellenza per promuoversi. Nella ricca tavola pugliese presentato allo stand della Regione non potevano certamente mancare i prodotti di eccellenza, pane Dop (denominazione di origine protetta) e lenticchia Igp (indicazione geografica protetta). Quanto al patrimonio, è stato presentato il progetto «Paleocity».

La parte enogastronomica di «casa Puglia» è curata dal consorzio «Taste and Tour in masseria», rappresentativo delle masserie didattiche e del paniere dei prodotti di qualità della regione, che ha affiancato l’assessorato al turismo della Regione con l’area dedicata al cibo e al vino. Qui ha intrattenuto i numerosi ospiti (soprattutto operatori di settore, stampa specializzata e visitatori) in laboratori esperienziali di preparazione e assaggio di specialità gastronomiche.

Quanto ai saperi, come già anticipato dalla Gazzetta, in una conferenza stampa è stato illustrato il progetto di inserire Altamura in una rete internazionale di centri di interesse e studio sull’evoluzione umana. Francesca Omodeo, ricercatrice della Fondazione Fitzcarraldo, ha relazionato su uno studio di fattibilità commissionato dal Comune per la «valorizzazione a sistema dei luoghi del Neanderthal, della Grotta di Lamalunga, della Cava Pontrelli e degli altri siti e beni d’interesse paleontologico e paleoantropologico».

Elementi attrattivi da connettere in un’offerta unica, soprattutto legando il nome della città al binomio composto dalle scoperte di valore mondiale, l’uomo di Altamura e il sito delle orme di dinosauro.

E’ stato ipotizzato uno studio preliminare per la valorizzazione del sito di Lamalunga che prevede la realizzazione di nuovi spazi: aree di studio e di ricerca, laboratori, biblioteca, un’area espositiva e servizi di ristorazione. Ciò nell’ottica di un arricchimento dell’offerta del sito ai visitatori.

«Il nostro obiettivo - ha dichiarato l’assessore alle culture Nino Perrone - è quello di tessere dei legami proficui con altre realtà europee come Burgos, Neanderthal e Bolzano. Dalla collaborazione intrapresa con la fondazione Fitzcarraldo si è delineata la possibilità per Altamura di diventare parte di una rete mondiale di centri per lo studio della preistoria e dell’arte rupestre. Altamura potrebbe davvero diventare una Paleocity che permette di percorrere un viaggio lunghissimo nella storia, dai tempi remotissimi dei dinosauri, fino ai 150 mila anni fa del Neanderthal».

Per la sindaca Rosa Melodia «l’unicità del nostro patrimonio dal punto di vista scientifico e paleontologico - ha detto - è un’occasione straordinaria di crescita. Una crescita che riguarda l’intera comunità locale. Le istituzioni coinvolte, i ricercatori, il mondo scientifico, gli operatori economici sono chiamati tutti a recuperare il tempo perduto e a prendere decisioni il più possibile condivise per preservare questi tesori ed allo stesso tempo per valorizzarli».

Presenti, per la Regione, l’assessore all’industria culturale e turistica Loredana Capone e il direttore del dipartimento Aldo Patruno.