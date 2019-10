A Bari un «nuovo campo profughi»: in realtà è un'esercitazione militare

BARI - Filo spinato, tende, militari: non è sfuggita all'attenzione di centinaia di cittadini la struttura sorta nelle ultime ore sul lungomare di Bari che porta alla Fiera, precisamente accanto alla caserma che ospita la Guardia di Finanza.

Dopo alcuni lavori di smottamento del terreno che nei giorni scorsi hanno visto un massiccio impiego di escavatori e mezzi militari, ora il campo ha preso forma. Sulle prime, come già detto, è prevalsa la suggestione dell'apertura di un nuovo campo di accoglienza per migranti, circostanza però ingiustificata dalla presenza di un perimetro di filo spinato.

Il rebus è stato sciolto in queste ore quando si è appreso che si tratta di una esercitazione militare in cui si simula un evento disastroso a poche chilometri da Bari e quindi è stato creato uno pseudo ospedale da campo per assistere centinaia di persone.

L'esercitazione è organizzata in ambito nazionale ed è denominata «Atlante 2019». A capo dell’operazione un alto ufficiale originario di Corato, il generale di Corpo d’armata Giuseppenicola Tota, con gli uomini e i mezzi del Comando delle forze operative terrestri di supporto della forza armata (con sede a Verona).